Федерер: не ожидал победы Бенчич в Дубае, она показала потрясающий результат

Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал победу соотечественницы Белинды Бенчич на турнире категории Premier в Дубае.



«Честно говоря, я не ожидал такого результата от Белинды. Я, думаю, как и она, думал, что она по-прежнему находится в процессе возвращения. Но тем спорт и крут, что каждый раз может преподнести такую историю.



В первую очередь я рад тому, что она здорова. В прошлом году Белинда позвонила мне и сказала, что у неё болит ступня. Мой физио осмотрел её и сказал: «Выглядит совсем нехорошо, нужно некоторое время на восстановление».



Далее были проблемы с запястьями и так далее. Но теперь она выиграла большой турнир и это должно придать ей уверенности. По ходу соревнований она обыграла четырёх представительниц топ-10, – это же потрясающе», – цитирует Федерера официальный сайт соревнований в Дубае.



Сам 37-летний теннисист на этой неделе выступает в Дубае, где проходит турнир категории ATP 500. Роджер уже пробился во второй раунд, где его соперником станет испанец Фернандо Вердаско.