Хачанов и Медведев разгромно проиграли на старте парного турнира в Дубае

Российские теннисисты Карен Хачанов и Даниил Медведев проиграли матч первого раунда соревнований в Дубае в парном разряде. Американец Раджив Рам и британец Джо Солсбери (4) отдали российскому дуэту лишь три гейма – 6:2, 6:1.



Продолжительность матча составила 46 минут. Хачанов и Медведев отметились 3 эйсами и 1 двойной ошибкой. Рам и Солсбери выполнили 1 подачу на вылет, допустили 1 двойную ошибку и реализовали 4 брейк-пойнта из 7.



Напомним, ранее и Хачанов и Медведев проиграли свои стартовые матчи в одиночном разряде. Таким образом, два лучших российских теннисиста окончательно покинули розыгрыш турнира в Дубае.