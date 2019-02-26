Кукушкин снялся с турнира в Дубае, его заменит Веселы

Представитель Казахстана Михаил Кукушкин отказался от участия на турнире в Дубае (ОАЭ) из-за боли в правом плече. Его заменит «лаки-лузер» Иржи Веселы (Чехия), информирует пресс-служба турнира.

На старте соревнований 25-летний уроженец Пршибрама встретится с хорватом Борной Чоричем, посеянным под шестым номером. Победитель этого противостояния во втором круге сразится либо с чехом Томашем Бердыхом, либо с Ильёй Ивашко из Беларуси.

Ранее с соревнований снялся представитель Словении Аляж Бедене.

Действующим победителем турнира в Дубае является испанец Роберто Баутиста-Агут. В финале прошлогоднего розыгрыша он в двух партиях обыграл француза Люка Пуи из Франции – 6:3, 6:4. В этом сезоне первый номер посева получил Кей Нисикори из Японии.