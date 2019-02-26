Беранкис: я не позволил Медведеву проводить длинные розыгрыши, которые он любит

Литовский теннисист Ричардас Беранкис остался доволен своей игрой в матче первого круга на турнире в Дубае (ОАЭ), где он в двух сетах нанёс поражение россиянину Даниилу Медведеву со счётом 6:3, 6:3.

«Я хорошо чувствовал себя и доволен, как сегодня играл. Я реализовал весь план, который составлял до матча: держаться как можно ближе и не позволять Медведеву проводить длинные розыгрыши, которые он любит», — цитирует Беранкиса официальный сайт ATP.

В 2018 году соперники встречались на турнире «ВТБ Кубок Кремля». Победу в том матче одержал Медведев со счётом 6:2, 1:6, 6:4.

Действующим победителем турнира в Дубае является испанец Роберто Баутиста-Агут. В финале прошлогоднего розыгрыша он переиграл француза Люка Пуи из Франции – 6:3, 6:4.