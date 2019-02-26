Лоренци проиграл Лондеро в первом круге турнира в Сан-Паулу

Итальянский теннисист Паоло Лоренци на старте турнира в Сан-Паулу (Бразилия) в трёх сетах уступил аргентинцу Хуану-Игнасио Лондеро, посеянному под седьмым номером, со счётом 6:7 (3:7), 1:6. Продолжительность матча составила 1 час 21 минуту.

25-летний уроженец Кордовы выполнил 5 эйсов, ни разу не ошибся на подаче и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. Лоренци совершил 7 подач навылет, допустил 3 двойные ошибки и не сделал ни одного брейка.

Во втором круге Лондеро встретится с представителем Боливии Уго Дельеном.

В 2018 году победу на турнире в Сан-Паулу одержал итальянец Фабио Фоньини, который выиграл у чилийца Николаса Джарри.

Мужчины. Сан-Паулу. Первый круг

Педро Мартинес-Портеро (Испания) — Уго Дельен (Боливия) — 1:6, 2:6

Педро Сакамото (Бразилия) — Хауме Мунар (Испания) — 3:6, 2:6