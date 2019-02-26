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Лоренци проиграл Лондеро в первом круге турнира в Сан-Паулу

Лоренци проиграл Лондеро в первом круге турнира в Сан-Паулу
Теннис / ATP

Итальянский теннисист Паоло Лоренци на старте турнира в Сан-Паулу (Бразилия) в трёх сетах уступил аргентинцу Хуану-Игнасио Лондеро, посеянному под седьмым номером, со счётом 6:7 (3:7), 1:6. Продолжительность матча составила 1 час 21 минуту.

25-летний уроженец Кордовы выполнил 5 эйсов, ни разу не ошибся на подаче и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. Лоренци совершил 7 подач навылет, допустил 3 двойные ошибки и не сделал ни одного брейка.

Во втором круге Лондеро встретится с представителем Боливии Уго Дельеном.

В 2018 году победу на турнире в Сан-Паулу одержал итальянец Фабио Фоньини, который выиграл у чилийца Николаса Джарри.

Мужчины. Сан-Паулу. Первый круг

Педро Мартинес-Портеро (Испания) — Уго Дельен (Боливия) — 1:6, 2:6

Педро Сакамото (Бразилия) — Хауме Мунар (Испания) — 3:6, 2:6

26 февраля 2019 года, вторник. 19:00 МСК
Сан-Паулу. 1-й круг
Паоло Лоренци
106
Италия
Паоло Лоренци
П. Лоренци
0 : 0
Хуан-Игнасио Лондеро
66
Аргентина
Хуан-Игнасио Лондеро
Х. Лондеро
1 2 3
           
     
     
           
26 февраля 2019 года, вторник. 19:00 МСК
Сан-Паулу. 1-й круг
Педро Мартинес-Портеро
170
Испания
Педро Мартинес-Портеро
П. Мартинес-Портеро
0 : 0
Уго Дельен
95
Боливия
Уго Дельен
У. Дельен
1 2 3
           
     
     
           
26 февраля 2019 года, вторник. 17:30 МСК
Сан-Паулу. 1-й круг
Матч окончен
Педро Сакамото
389
Бразилия
Педро Сакамото
П. Сакамото
0 : 2
Хауме Мунар
61
Испания
Хауме Мунар
Х. Мунар
1 2 3
           
3 2  
6 6  
           
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