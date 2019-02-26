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Циципас пробился во второй круг турнира в Дубае, где сыграет с Герасимовым

Циципас пробился во второй круг турнира в Дубае, где сыграет с Герасимовым
Теннис / ATP

Греческий теннисист Стефанос Циципас, посеянный на турнире в Дубае (ОАЭ) под пятым номером, успешно преодолел первый раунд соревнований, переиграв австралийца Мэттью Эбдена со счётом 6:4, 3:6, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 45 минут.

В активе 11-й ракетки мира 7 подач навылет, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 5. Эбден выполнил 5 эйсов, трижды ошибся на подаче и сделал 2 брейка.

Следующим соперником Циципаса станет представитель Беларуси Егор Герасимов, пробившийся в основную сетку турнира через квалификацию.

Действующим победителем соревнований в Дубае является испанец Роберто Баутиста-Агут. В финале прошлогоднего розыгрыша он в двух партиях победил француза Люка Пуи.

26 февраля 2019 года, вторник. 20:20 МСК
Дубай. 1-й круг
Матч окончен
Мэттью Эбден
47
Австралия
Мэттью Эбден
М. Эбден
1 : 2
Стефанос Циципас
11
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
1 2 3
           
4 6 3
6 3 6
           
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