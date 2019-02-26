Рамос-Виньолас оказался сильнее Багниса на турнире в Сан-Паулу

На старте турнира в Сан-Паулу (Бразилия) с призовым фондом $ 618 810 испанец Альберт Рамос-Виньолас в двух партиях нанёс поражение Факундо Багнису из Аргентины со счётом 6:1, 6:3. Теннисисты провели на корте 1 час 13 минут.

31-летний уроженец Барселоны выполнил 7 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. Его визави дважды подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и не сделал ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Рамос-Виньолас поспорит с победителем матча Пабло Куэвас (Уругвай, 5) — Феликс Оже-Альяссим (Канада), который пройдёт в среду, 27 февраля.

В 2018 году победу на турнире в Сан-Паулу одержал итальянец Фабио Фоньини, который выиграл у чилийца Николаса Джарри.