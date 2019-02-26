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Рамос-Виньолас оказался сильнее Багниса на турнире в Сан-Паулу

Рамос-Виньолас оказался сильнее Багниса на турнире в Сан-Паулу
Теннис / ATP

На старте турнира в Сан-Паулу (Бразилия) с призовым фондом $ 618 810 испанец Альберт Рамос-Виньолас в двух партиях нанёс поражение Факундо Багнису из Аргентины со счётом 6:1, 6:3. Теннисисты провели на корте 1 час 13 минут.

31-летний уроженец Барселоны выполнил 7 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. Его визави дважды подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и не сделал ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Рамос-Виньолас поспорит с победителем матча Пабло Куэвас (Уругвай, 5) — Феликс Оже-Альяссим (Канада), который пройдёт в среду, 27 февраля.

В 2018 году победу на турнире в Сан-Паулу одержал итальянец Фабио Фоньини, который выиграл у чилийца Николаса Джарри.

26 февраля 2019 года, вторник. 20:40 МСК
Сан-Паулу. 1-й круг
Матч окончен
Факундо Багнис
146
Аргентина
Факундо Багнис
Ф. Багнис
0 : 2
Альберт Рамос-Виньолас
86
Испания
Альберт Рамос-Виньолас
А. Рамос-Виньолас
1 2 3
           
1 3  
6 6  
           
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