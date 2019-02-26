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Чорич на тай-брейке сломил сопротивление Веселы в Дубае

Чорич на тай-брейке сломил сопротивление Веселы в Дубае
Теннис / ATP

В первом круге турнира в Дубае (ОАЭ) представитель Хорватии Борна Чорич, посеянный под шестым номером, в трёх сетах переиграл «лаки-лузера» Иржи Веселы из Чехии со счётом 7:5, 3:6, 7:6 (7:4). Продолжительность матча составила 2 часа 52 минуты.

Уроженец Загреба, занимающий 13-е место в рейтинге ATP, трижды подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 1 брейк-пойнт из 4. Веселы выполнил 12 эйсов, совершил 4 двойные ошибки и сделал 1 брейк. В личных встречах 22-летний хорват ведёт — 5-1.

За выход в четвертьфинал Чорич поборется с чехом Томашем Бердыхом.

Действующим победителем соревнований является испанец Роберто Баутиста-Агут. В финале прошлогоднего розыгрыша он в двух партиях победил француза Люка Пуи.

26 февраля 2019 года, вторник. 20:20 МСК
Дубай. 1-й круг
Матч окончен
Борна Чорич
13
Хорватия
Борна Чорич
Б. Чорич
2 : 1
Иржи Веселы
96
Чехия
Иржи Веселы
И. Веселы
1 2 3
           
7 3 7 7
5 6 6 4
           
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