Чорич на тай-брейке сломил сопротивление Веселы в Дубае

В первом круге турнира в Дубае (ОАЭ) представитель Хорватии Борна Чорич, посеянный под шестым номером, в трёх сетах переиграл «лаки-лузера» Иржи Веселы из Чехии со счётом 7:5, 3:6, 7:6 (7:4). Продолжительность матча составила 2 часа 52 минуты.

Уроженец Загреба, занимающий 13-е место в рейтинге ATP, трижды подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 1 брейк-пойнт из 4. Веселы выполнил 12 эйсов, совершил 4 двойные ошибки и сделал 1 брейк. В личных встречах 22-летний хорват ведёт — 5-1.

За выход в четвертьфинал Чорич поборется с чехом Томашем Бердыхом.

Действующим победителем соревнований является испанец Роберто Баутиста-Агут. В финале прошлогоднего розыгрыша он в двух партиях победил француза Люка Пуи.