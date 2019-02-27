Сегодня, 27 февраля, состоится матч второго круга турнира в Дубае (ОАЭ), в котором сыграют представитель Испании Фернандо Вердаско и швейцарец Роджер Федерер, посеянный под вторым номером. Начало поединка запланировано на 18:00 мск.



По личным встречам впереди 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» — 6-0.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Вердаско — Федерер в Дубае.



Победитель этого поединка за выход в полуфинал соревнований поспорит либо с немцем Ян-Леннардом Штруффом, либо с венгром Мартоном Фучовичем.



В 2018 году победителем турнира в Дубае стал испанец Роберто Баутиста-Агут. В финале он обыграл француза Люка Пуи со счётом 6:3, 6:4.