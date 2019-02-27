Монфис: у меня новые цели и новая команда, так что победы уже в кармане

Французcкий теннисист Гаэль Монфис остался доволен своим стартовым матчем на турнире в Дубае (ОАЭ), в котором он в трёх сетах нанёс поражение хорвату Марину Чиличу со счётом 6:3, 4:6, 6:0.

«У меня новые цели и новая команда. Очевидно, победы уже в кармане. Всё хорошо. Просто я каждый день пытаюсь становиться немного лучше. В этом году нацелен вернуться в топ-10.

Первый гейм был ключевым. Знал, что Пэр играет очень уверенно и хотел доставить ему проблемы. Во втором сете я больше внимания уделил обороне. В третьей партии воспользовался шансом на его подаче. Я оказал давление на него и это сработало", — цитирует Монфиса официальный сайт ATP.

Во втором круге турнира в Дубае Монфис встретится с киприотом Маркосом Багдатисом.