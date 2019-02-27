Стивенс и Бузэрнеску вышли во второй круг турнира в Акапулько

Американская теннисистка Слоан Стивенс, посеянная на турнире в Акапулько (Мексика) под первым номером, вышла во второй круг соревнований, обыграв француженку Полин Пармантье – 6:2, 6:2.
Продолжительность противостояния составила 1 час 9 минут. На счету Стивенс 2 подачи навылет и 6 брейк-пойнтов из 12. У её соперницы 2 двойные ошибки и 2 брейк-пойнта из 3.
В параллельной встрече румынка Михаэла Бузэрнеску (4) обыграла представительницу Австралии Дарью Гаврилову – 6:4, 6:2.
В ещё одном матче немка Татьяна Мария взяла верх над итальянкой Мартиной Тревизан – 6:2, 7:6 (7:1).
В прошлом году победительницей турнира в Акапулько стала украинка Леся Цуренко. В финале она обыграла швейцарку Стефани Фёгель со счётом 5:7, 7:6 (7:2), 6:2.
27 февраля 2019 года, среда. 01:00 МСК
Акапулько (ж). 1-й круг
Матч окончен
4
Слоан Стивенс
С. Стивенс
2 : 0
53
Полин Пармантье
П. Пармантье
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|2
|2
27 февраля 2019 года, среда. 01:00 МСК
Акапулько (ж). 1-й круг
Матч окончен
48
Дарья Гаврилова
Д. Гаврилова
0 : 2
31
Михаэла Бузэрнеску
М. Бузэрнеску
|1
|2
|3
|
|4
|2
|
|6
|6