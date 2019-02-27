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Стивенс и Бузэрнеску вышли во второй круг турнира в Акапулько

Стивенс и Бузэрнеску вышли во второй круг турнира в Акапулько
Теннис / WTA

Американская теннисистка Слоан Стивенс, посеянная на турнире в Акапулько (Мексика) под первым номером, вышла во второй круг соревнований, обыграв француженку Полин Пармантье – 6:2, 6:2.

Продолжительность противостояния составила 1 час 9 минут. На счету Стивенс 2 подачи навылет и 6 брейк-пойнтов из 12. У её соперницы 2 двойные ошибки и 2 брейк-пойнта из 3.

В параллельной встрече румынка Михаэла Бузэрнеску (4) обыграла представительницу Австралии Дарью Гаврилову – 6:4, 6:2.

В ещё одном матче немка Татьяна Мария взяла верх над итальянкой Мартиной Тревизан – 6:2, 7:6 (7:1).

В прошлом году победительницей турнира в Акапулько стала украинка Леся Цуренко. В финале она обыграла швейцарку Стефани Фёгель со счётом 5:7, 7:6 (7:2), 6:2.

27 февраля 2019 года, среда. 01:00 МСК
Акапулько (ж). 1-й круг
Матч окончен
Слоан Стивенс
4
США
Слоан Стивенс
С. Стивенс
2 : 0
Полин Пармантье
53
Франция
Полин Пармантье
П. Пармантье
1 2 3
           
6 6  
2 2  
           
27 февраля 2019 года, среда. 01:00 МСК
Акапулько (ж). 1-й круг
Матч окончен
Дарья Гаврилова
48
Австралия
Дарья Гаврилова
Д. Гаврилова
0 : 2
Михаэла Бузэрнеску
31
Румыния
Михаэла Бузэрнеску
М. Бузэрнеску
1 2 3
           
4 2  
6 6  
           
27 февраля 2019 года, среда. 01:00 МСК
Акапулько (ж). 1-й круг
Матч окончен
Татьяна Мария
69
Германия
Татьяна Мария
Т. Мария
2 : 0
Мартина Тревизан
166
Италия
Мартина Тревизан
М. Тревизан
1 2 3
           
6 7 7  
2 6 1  
           
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