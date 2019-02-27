Стивенс и Бузэрнеску вышли во второй круг турнира в Акапулько

Американская теннисистка Слоан Стивенс, посеянная на турнире в Акапулько (Мексика) под первым номером, вышла во второй круг соревнований, обыграв француженку Полин Пармантье – 6:2, 6:2.

Продолжительность противостояния составила 1 час 9 минут. На счету Стивенс 2 подачи навылет и 6 брейк-пойнтов из 12. У её соперницы 2 двойные ошибки и 2 брейк-пойнта из 3.

В параллельной встрече румынка Михаэла Бузэрнеску (4) обыграла представительницу Австралии Дарью Гаврилову – 6:4, 6:2.

В ещё одном матче немка Татьяна Мария взяла верх над итальянкой Мартиной Тревизан – 6:2, 7:6 (7:1).

В прошлом году победительницей турнира в Акапулько стала украинка Леся Цуренко. В финале она обыграла швейцарку Стефани Фёгель со счётом 5:7, 7:6 (7:2), 6:2.