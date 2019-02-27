Иснер обыграл Маннарино в первом раунде турнира в Акапулько

Американский теннисист Джон Иснер, посеянный на турнире в Акапулько (Мексика) под третьим номером, вышел во второй раунд соревнований, обыграв француза Адриана Маннарино – 6:3, 4:6, 6:3.

Продолжительность противостояния составила 1 час 46 минут. На счету американца 18 подач навылет и 3 брейк-пойнта из 5. Маннарино совершил 3 эйса, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 1 брейк-пойнт из 1.

Акапулько. Мужчины. 1-й круг.

Диего Шварцман (4, Аргентина) – Мариуш Копил (Румыния) – 6:3, 4:6, 6:1.



Сетку турнира в Акапулько можно посмотреть на «Чемпионате».

Действующим чемпионом соревнований в Акапулько является аргентинец Хуан-Мартин дель Потро. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее Кевина Андерсона из ЮАР – 6:4, 6:4.