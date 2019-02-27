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Иснер обыграл Маннарино в первом раунде турнира в Акапулько

Иснер обыграл Маннарино в первом раунде турнира в Акапулько
Теннис / ATP

Американский теннисист Джон Иснер, посеянный на турнире в Акапулько (Мексика) под третьим номером, вышел во второй раунд соревнований, обыграв француза Адриана Маннарино – 6:3, 4:6, 6:3.

Продолжительность противостояния составила 1 час 46 минут. На счету американца 18 подач навылет и 3 брейк-пойнта из 5. Маннарино совершил 3 эйса, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 1 брейк-пойнт из 1.

Акапулько. Мужчины. 1-й круг.
Диего Шварцман (4, Аргентина) – Мариуш Копил (Румыния) – 6:3, 4:6, 6:1.

Сетку турнира в Акапулько можно посмотреть на «Чемпионате».

Действующим чемпионом соревнований в Акапулько является аргентинец Хуан-Мартин дель Потро. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее Кевина Андерсона из ЮАР – 6:4, 6:4.

Надаль: турнир в Акапулько скорее похож на весёлую тематическую вечеринку
27 февраля 2019 года, среда. 01:00 МСК
Акапулько (м). 1-й круг
Матч окончен
Джон Иснер
9
США
Джон Иснер
Д. Иснер
2 : 1
Адриан Маннарино
51
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино
1 2 3
           
6 4 6
3 6 3
           
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