Иснер обыграл Маннарино в первом раунде турнира в Акапулько

Американский теннисист Джон Иснер, посеянный на турнире в Акапулько (Мексика) под третьим номером, вышел во второй раунд соревнований, обыграв француза Адриана Маннарино – 6:3, 4:6, 6:3.
Продолжительность противостояния составила 1 час 46 минут. На счету американца 18 подач навылет и 3 брейк-пойнта из 5. Маннарино совершил 3 эйса, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 1 брейк-пойнт из 1.
Акапулько. Мужчины. 1-й круг.
Диего Шварцман (4, Аргентина) – Мариуш Копил (Румыния) – 6:3, 4:6, 6:1.
Сетку турнира в Акапулько можно посмотреть на «Чемпионате».
Действующим чемпионом соревнований в Акапулько является аргентинец Хуан-Мартин дель Потро. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее Кевина Андерсона из ЮАР – 6:4, 6:4.
Надаль: турнир в Акапулько скорее похож на весёлую тематическую вечеринку