А. Зверев и Кирьос пробились во второй раунд соревнований в Акапулько

Немецкий теннисист Александр Зверев, посеянный на турнире в Акапулько (Мексика) под вторым номером, вышел во второй раунд соревнований, обыграв австралийца Алексея Попырина (Q) – 6:3, 6:3.
В параллельной встрече австралиец Ник Кирьос сломил сопротивление итальянца Андреаса Сеппи – 6:3, 7:5. За выход в четвертьфинал Кирьос поборется с победителем противостояния Рафаэль Надаль (Испания, 1) – Миша Зверев (Германия).
В другом матче американец Сэм Куэрри без особых проблем расправился с испанцем Гильермо Гарсией-Лопесом – 6:3, 6:2.
Действующим чемпионом соревнований в Акапулько является аргентинец Хуан-Мартин дель Потро. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее Кевина Андерсона из ЮАР – 6:4, 6:4.
27 февраля 2019 года, среда. 03:00 МСК
Акапулько (м). 1-й круг
133
Алексей Попырин
А. Попырин
0 : 0
3
Александр Зверев
А. Зверев
|1
|2
|3
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