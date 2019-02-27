А. Зверев и Кирьос пробились во второй раунд соревнований в Акапулько

Немецкий теннисист Александр Зверев, посеянный на турнире в Акапулько (Мексика) под вторым номером, вышел во второй раунд соревнований, обыграв австралийца Алексея Попырина (Q) – 6:3, 6:3.

В параллельной встрече австралиец Ник Кирьос сломил сопротивление итальянца Андреаса Сеппи – 6:3, 7:5. За выход в четвертьфинал Кирьос поборется с победителем противостояния Рафаэль Надаль (Испания, 1) – Миша Зверев (Германия).

В другом матче американец Сэм Куэрри без особых проблем расправился с испанцем Гильермо Гарсией-Лопесом – 6:3, 6:2.

Действующим чемпионом соревнований в Акапулько является аргентинец Хуан-Мартин дель Потро. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее Кевина Андерсона из ЮАР – 6:4, 6:4.