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А. Зверев и Кирьос пробились во второй раунд соревнований в Акапулько

А. Зверев и Кирьос пробились во второй раунд соревнований в Акапулько
Теннис / ATP

Немецкий теннисист Александр Зверев, посеянный на турнире в Акапулько (Мексика) под вторым номером, вышел во второй раунд соревнований, обыграв австралийца Алексея Попырина (Q) – 6:3, 6:3.

В параллельной встрече австралиец Ник Кирьос сломил сопротивление итальянца Андреаса Сеппи – 6:3, 7:5. За выход в четвертьфинал Кирьос поборется с победителем противостояния Рафаэль Надаль (Испания, 1) – Миша Зверев (Германия).

В другом матче американец Сэм Куэрри без особых проблем расправился с испанцем Гильермо Гарсией-Лопесом – 6:3, 6:2.

Действующим чемпионом соревнований в Акапулько является аргентинец Хуан-Мартин дель Потро. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее Кевина Андерсона из ЮАР – 6:4, 6:4.

27 февраля 2019 года, среда. 03:00 МСК
Акапулько (м). 1-й круг
Алексей Попырин
133
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин
0 : 0
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
1 2 3
           
     
     
           
27 февраля 2019 года, среда. 02:30 МСК
Акапулько (м). 1-й круг
Ник Кирьос
72
Австралия
Ник Кирьос
Н. Кирьос
0 : 0
Андреас Сеппи
49
Италия
Андреас Сеппи
А. Сеппи
1 2 3
           
     
     
           
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