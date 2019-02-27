Азаренко отдала Коллинз лишь три гейма на старте турнира в Мексике

Американская теннисистка Даниэль Коллинз, посеянная на турнире в Акапулько (Мексика) под вторым номером, уступила в первом раунде соревнований представительнице Беларуси Виктории Азаренко – 1:6, 2:6. За право выйти в четвертьфинал Азаренко сразится с немкой Татьяной Марией.

Продолжительность противостояния составила 1 час 14 минут. На счету Азаренко одна подача навылет и 4 брейк-пойнта из 4. Коллинз допустила 2 двойные ошибки, а также реализовала 1 брейк-пойнт из 2.

Акапулько. Женщины. 1-й круг.

Йоханна Конта (Великобритания, 8) – Лаура Зигемунд (Германия) – 6:3, 6:2

Тимя Бабош (Венгрия) – Далила Якупович (Словения) – 5:7, 6:4, 6:4

Кристина Макхэйл (США, Q) — Исалин Бонавентюр (Бельгия, Q) – 6:3, 1:6, 6:2.

В прошлом году победительницей турнира в Акапулько стала украинка Леся Цуренко. В финале она обыграла швейцарку Стефани Фёгель со счётом 5:7, 7:6 (7:2), 6:2.