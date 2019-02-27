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Азаренко отдала Коллинз лишь три гейма на старте турнира в Мексике

Азаренко отдала Коллинз лишь три гейма на старте турнира в Мексике
Теннис / WTA

Американская теннисистка Даниэль Коллинз, посеянная на турнире в Акапулько (Мексика) под вторым номером, уступила в первом раунде соревнований представительнице Беларуси Виктории Азаренко – 1:6, 2:6. За право выйти в четвертьфинал Азаренко сразится с немкой Татьяной Марией.

Продолжительность противостояния составила 1 час 14 минут. На счету Азаренко одна подача навылет и 4 брейк-пойнта из 4. Коллинз допустила 2 двойные ошибки, а также реализовала 1 брейк-пойнт из 2.

Акапулько. Женщины. 1-й круг.
Йоханна Конта (Великобритания, 8) – Лаура Зигемунд (Германия) – 6:3, 6:2
Тимя Бабош (Венгрия) – Далила Якупович (Словения) – 5:7, 6:4, 6:4
Кристина Макхэйл (США, Q) — Исалин Бонавентюр (Бельгия, Q) – 6:3, 1:6, 6:2.

В прошлом году победительницей турнира в Акапулько стала украинка Леся Цуренко. В финале она обыграла швейцарку Стефани Фёгель со счётом 5:7, 7:6 (7:2), 6:2.

Стивенс и Бузэрнеску вышли во второй круг турнира в Акапулько
27 февраля 2019 года, среда. 04:00 МСК
Акапулько (ж). 1-й круг
Виктория Азаренко
50
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
0 : 0
Даниэль Коллинз
25
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
1 2 3
           
     
     
           
27 февраля 2019 года, среда. 02:30 МСК
Акапулько (ж). 1-й круг
Лаура Зигемунд
105
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд
0 : 0
Йоханна Конта
45
Великобритания
Йоханна Конта
Й. Конта
1 2 3
           
     
     
           
27 февраля 2019 года, среда. 02:30 МСК
Акапулько (ж). 1-й круг
Тимя Бабош
110
Венгрия
Тимя Бабош
Т. Бабош
0 : 0
Далила Якупович
82
Словения
Далила Якупович
Д. Якупович
1 2 3
           
     
     
           
27 февраля 2019 года, среда. 02:30 МСК
Акапулько (ж). 1-й круг
Исалин Бонавентюр
146
Бельгия
Исалин Бонавентюр
И. Бонавентюр
0 : 0
Кристина Макхэйл
144
США
Кристина Макхэйл
К. Макхэйл
1 2 3
           
     
     
           
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