Надаль вышел во второй круг турнира в Акапулько

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, посеянный на турнире в Акапулько (Мексика) под первым номером, вышел во второй раунд соревнований, обыграв немца Мишу Зверева – 6:3, 6:3. За право выйти в четвертьфинал Надаль сразится с австралийцем Ником Кирьосом.

Продолжительность противостояния составила 1 час и 21 минуту. На счету Надаля 3 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 3 брейк-пойнта из 7. Его соперник совершил 5 эйсов, допустил 3 двойные ошибки, а также не реализовал единственный брейк-пойнт.

Действующим чемпионом соревнований в Акапулько является аргентинец Хуан-Мартин дель Потро. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее Кевина Андерсона из ЮАР – 6:4, 6:4.