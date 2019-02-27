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Надаль вышел во второй круг турнира в Акапулько

Надаль вышел во второй круг турнира в Акапулько
Теннис / ATP

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, посеянный на турнире в Акапулько (Мексика) под первым номером, вышел во второй раунд соревнований, обыграв немца Мишу Зверева – 6:3, 6:3. За право выйти в четвертьфинал Надаль сразится с австралийцем Ником Кирьосом.

Продолжительность противостояния составила 1 час и 21 минуту. На счету Надаля 3 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 3 брейк-пойнта из 7. Его соперник совершил 5 эйсов, допустил 3 двойные ошибки, а также не реализовал единственный брейк-пойнт.

Действующим чемпионом соревнований в Акапулько является аргентинец Хуан-Мартин дель Потро. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее Кевина Андерсона из ЮАР – 6:4, 6:4.

Надаль: турнир в Акапулько скорее похож на весёлую тематическую вечеринку
27 февраля 2019 года, среда. 04:30 МСК
Акапулько (м). 1-й круг
Рафаэль Надаль
2
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
0 : 0
Миша Зверев
76
Германия
Миша Зверев
М. Зверев
1 2 3
           
     
     
           
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