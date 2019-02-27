Стивенс: так приятно одержать победу, учитывая, что после Австралии я не играла

Американская теннисистка Слоан Стивенс, посеянная на турнире в Акапулько (Мексика) под первым номером, поделилась впечатлениями от выхода во второй круг. На старте соревнований она обыграла француженку Полин Пармантье – 6:2, 6:2.

«Я отлично себя чувствую здесь. Конечно, я была очень рада вернуться сюда и провести свой первый матч. Так приятно было одержать победу, учитывая, что после Австралии я не играла. Рада, что смогла продемонстрировать хороший теннис и получила ещё один шанс сыграть здесь», — приводит слова Стивенс официальный сайт тура.

За выход в четвертьфинал Слоан поспорит с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей.

В прошлом году победительницей турнира в Акапулько стала украинка Леся Цуренко. В финале она обыграла швейцарку Стефани Фёгель со счётом 5:7, 7:6 (7:2), 6:2.