Петерсон снялась в первом сете матча с Кенин на турнире в Акапулько

Американская теннисистка Софья Кенин, посеянная на турнире в Акапулько (Мексика) под пятым номером, вышла во второй круг. Её соперница по матчу стартового раунда — представительница Швеции Ребекка Петерсон — отказалась от продолжения борьбы при счёте 3:4 в первой партии. Соперницы провели на корте 29 минут.

За выход в четвертьфинал соревнований Кенин поспорит с британкой Кэйти Бултер.

Ранее во второй круг вышла единственная представительница России Варвара Флинк, пробившаяся в основную сетку турнира через квалификацию. Соревнования завершатся 2 марта.

В прошлом году победительницей турнира в Акапулько стала украинка Леся Цуренко. В финале она обыграла швейцарку Стефани Фёгель со счётом 5:7, 7:6 (7:2), 6:2.

Флинк на отказе Анисимовой вышла во второй круг турнира в Акапулько