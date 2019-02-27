Петерсон снялась в первом сете матча с Кенин на турнире в Акапулько

Американская теннисистка Софья Кенин, посеянная на турнире в Акапулько (Мексика) под пятым номером, вышла во второй круг. Её соперница по матчу стартового раунда — представительница Швеции Ребекка Петерсон — отказалась от продолжения борьбы при счёте 3:4 в первой партии. Соперницы провели на корте 29 минут.
За выход в четвертьфинал соревнований Кенин поспорит с британкой Кэйти Бултер.
Ранее во второй круг вышла единственная представительница России Варвара Флинк, пробившаяся в основную сетку турнира через квалификацию. Соревнования завершатся 2 марта.
В прошлом году победительницей турнира в Акапулько стала украинка Леся Цуренко. В финале она обыграла швейцарку Стефани Фёгель со счётом 5:7, 7:6 (7:2), 6:2.
27 февраля 2019 года, среда. 07:35 МСК
Акапулько (ж). 1-й круг
Матч окончен
35
Софья Кенин
С. Кенин
2 : 0
Rt
56
Ребекка Петерсон
Р. Петерсон
|1
|2
|3
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|4
|
|3
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