Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Петерсон снялась в первом сете матча с Кенин на турнире в Акапулько

Петерсон снялась в первом сете матча с Кенин на турнире в Акапулько
Теннис / WTA

Американская теннисистка Софья Кенин, посеянная на турнире в Акапулько (Мексика) под пятым номером, вышла во второй круг. Её соперница по матчу стартового раунда — представительница Швеции Ребекка Петерсон — отказалась от продолжения борьбы при счёте 3:4 в первой партии. Соперницы провели на корте 29 минут.

За выход в четвертьфинал соревнований Кенин поспорит с британкой Кэйти Бултер.

Ранее во второй круг вышла единственная представительница России Варвара Флинк, пробившаяся в основную сетку турнира через квалификацию. Соревнования завершатся 2 марта.

В прошлом году победительницей турнира в Акапулько стала украинка Леся Цуренко. В финале она обыграла швейцарку Стефани Фёгель со счётом 5:7, 7:6 (7:2), 6:2.

27 февраля 2019 года, среда. 07:35 МСК
Акапулько (ж). 1-й круг
Матч окончен
Софья Кенин
35
США
Софья Кенин
С. Кенин
2 : 0
Rt
Ребекка Петерсон
56
Швеция
Ребекка Петерсон
Р. Петерсон
1 2 3
           
4    
3    
           
Флинк на отказе Анисимовой вышла во второй круг турнира в Акапулько
Федерер подготавливает в Дубае рывок наверх
Федерер – фронтмен «пятисотника» в Дубае, а Надаль – в Акапулько. За кем следить на этой неделе?
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент