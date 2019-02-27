Азаренко: я не позволила Коллинз вернуться в игру

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко прокомментировала победу над американкой Даниэль Коллинз в первом круге турнира в Акапулько (Мексика) со счётом 6:1, 6:2.

«Я знала, что Коллинз очень опасная соперница. Она может обыгрывать любых теннисисток. В матчах с соперницами топ-уровня Даниэль серьёзно прибавляет, поэтому я ожидала непростой поединок.

Думаю, в начале матча я здорово использовала свои возможности, оказала давление на Коллинз и не позволила ей вернуться в игру. У меня это прекрасно получилось", — приводит слова Азаренко официальный сайт тура.

Следующей соперницей Виктории будет немка Татьяна Мария.

В прошлом году победительницей турнира в Акапулько стала украинка Леся Цуренко. В финале она обыграла швейцарку Стефани Фёгель со счётом 5:7, 7:6 (7:2), 6:2.