Феррер обыграл Сандгрена и вышел во второй круг турнира в Акапулько

Испанский теннисист Давид Феррер вышел во второй круг турнира в Акапулько (Мексика). На старте соревнований он на двух тай-брейках обыграл представителя США Тенниса Сандгрена со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:3). Продолжительность противостояния составила 2 часа 2 минуты.



Феррер 3 раза подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 1 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 12 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 брейк.



За выход в четвертьфинал соревнований Феррер поспорит с немцем Александром Зверевым, посеянным под вторым номером.



Действующим чемпионом турнира в Акапулько является аргентинец Хуан-Мартин дель Потро. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее Кевина Андерсона из ЮАР – 6:4, 6:4.