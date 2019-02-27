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Феррер обыграл Сандгрена и вышел во второй круг турнира в Акапулько

Феррер обыграл Сандгрена и вышел во второй круг турнира в Акапулько
Теннис / ATP

Испанский теннисист Давид Феррер вышел во второй круг турнира в Акапулько (Мексика). На старте соревнований он на двух тай-брейках обыграл представителя США Тенниса Сандгрена со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:3). Продолжительность противостояния составила 2 часа 2 минуты.

Феррер 3 раза подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 1 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 12 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований Феррер поспорит с немцем Александром Зверевым, посеянным под вторым номером.

Действующим чемпионом турнира в Акапулько является аргентинец Хуан-Мартин дель Потро. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее Кевина Андерсона из ЮАР – 6:4, 6:4.

27 февраля 2019 года, среда. 07:10 МСК
Акапулько (м). 1-й круг
Матч окончен
Теннис Сандгрен
84
США
Теннис Сандгрен
Т. Сандгрен
0 : 2
Давид Феррер
145
Испания
Давид Феррер
Д. Феррер
1 2 3
           
6 5 6 3  
7 7 7 7  
           
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