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Надаль: рад победе над Зверевым – с Мишей никогда не бывает просто

Надаль: рад победе над Зверевым – с Мишей никогда не бывает просто
Теннис / ATP

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал успешный старт на соревнованиях в Акапулько (Мексика). В матче первого раунда он в двух партиях обыграл Мишу Зверева из Германии – 6:3, 6:3.

«Я рад сегодняшней победе, ведь с Мишей никогда не бывает просто. В ближайшие несколько часов я постараюсь насладиться этим успехом, но затем начну готовиться ко второму кругу», – цитирует Надаля официальный сайт ATP.

Следующим соперником Рафы станет австралиец Ник Кирьос, который за 1 час и 15 минут обыграл итальянца Андреаса Сеппи – 6:3, 7:5. Ранее Надаль и Кирьос встречались пять раз – дважды победу одерживал австралиец.

Напомним, действующим победителем соревнований в Акапулько является аргентинец Хуан-Мартин дель Потро.

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