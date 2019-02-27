Надаль: рад победе над Зверевым – с Мишей никогда не бывает просто

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал успешный старт на соревнованиях в Акапулько (Мексика). В матче первого раунда он в двух партиях обыграл Мишу Зверева из Германии – 6:3, 6:3.
«Я рад сегодняшней победе, ведь с Мишей никогда не бывает просто. В ближайшие несколько часов я постараюсь насладиться этим успехом, но затем начну готовиться ко второму кругу», – цитирует Надаля официальный сайт ATP.
Следующим соперником Рафы станет австралиец Ник Кирьос, который за 1 час и 15 минут обыграл итальянца Андреаса Сеппи – 6:3, 7:5. Ранее Надаль и Кирьос встречались пять раз – дважды победу одерживал австралиец.
Напомним, действующим победителем соревнований в Акапулько является аргентинец Хуан-Мартин дель Потро.
Федерер подготавливает в Дубае рывок наверх
Федерер – фронтмен «пятисотника» в Дубае, а Надаль – в Акапулько. За кем следить на этой неделе?