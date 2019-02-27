Феррер: борюсь за каждое очко, ведь знаю – это мой последний турнир в Акапулько

36-летний испанец Давид Феррер, проводящий последний сезон в карьере, прокомментировал успешный старт на соревнованиях в Акапулько. В матче первого раунда он обыграл американца Тенниса Сандгрена со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:3).
«Я очень счастлив. Это победа стала для меня весьма эмоциональной. Поддержка публики очень помогла мне. Знаю, что это мой последний турнир в Акапулько, поэтому изо всех сил стараюсь бороться за каждый розыгрыш, за каждое очко», – цитирует Феррера официальный сайт ATP.
Следующим соперником Давида станет немец Александр Зверев, посеянный на турнире под вторым номером.
Напомним, действующим победителем соревнований в Акапулько является аргентинец Хуан-Мартин дель Потро.
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