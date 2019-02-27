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Надаль: Кирьос – один из самых талантливых игроков в туре

Надаль: Кирьос – один из самых талантливых игроков в туре
Теннис / ATP

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал предстоящую встречу второго раунда соревнований в Акапулько, в которой его соперником станет австралиец Ник Кирьос.

«Это непростой турнир, где уже на ранних стадиях ты можешь встретиться с сильным игроком. Ник – один из самых талантливых игроков в туре. Наш матч может стать большой проблемой для меня, и я надеюсь быть готовым к такому варианту развития событий», – цитирует Надаля официальный сайт ATP.

Ранее теннисисты встречались пять раз, в которых три победы оставались за испанцем. В первом раунде соревнований Надаль обыграл немца Мишу Зверева, Кирьос – Андреаса Сеппи из Италии.

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Напомним, действующим победителем соревнований в Акапулько является аргентинец Хуан-Мартин дель Потро.

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