Шварцман и Фоньини – лидеры по реализации брейк-пойнтов в 2018 году

Официальный сайт ATP представил статистическую сводку по самым результативным игрокам топ-20 мирового рейтинга на брейк-пойнтах. Лучшим по реализации возможностей на первой подаче соперника стал итальянец Фабио Фоньини.



1. Фабио Фоньини (Италия) – 37,4% (123/329)

2. Борна Чорич (Хорватия) – 36,7% (80/218)

3. Новак Джокович (Сербия) – 36,3% (143/394)

4. Рафаэль Надаль (Испания) – 35,8% (102/285)

5. Роджер Федерер (Швейцария) – 35,4% (86/243).



Самый высокий коэффициент полезного действия на второй подаче соперника является аргентинец Диего Шварцман – лишь он и испанец Рафаэль Надаль реализуют в таким случаях брейк-пойнты более, чем в 60% случаев.



1. Диего Шварцман (Аргентина) – 62,1% (123/198)

2. Рафаэль Надаль (Испания) – 60,1% (113/188)

3. Фабио Фоньини (Италия) – 56,5% (113/200)

4. Александр Зверев (Германия) – 54,7% (135/247)

5. Карен Хачанов (Россия) – 53,9% (103/191).



Если же обобщать статистику по всем представителям топ-20 рейтинга, то в 2018 году они реализовывали 31,6% брейк-пойнтов на первой подаче и 51,1% – на второй.

Пэр — лидер рейтинга сломанных ракеток сезона