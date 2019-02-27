Официальный сайт ATP представил статистическую сводку по самым результативным игрокам топ-20 мирового рейтинга на брейк-пойнтах. Лучшим по реализации возможностей на первой подаче соперника стал итальянец Фабио Фоньини.
1. Фабио Фоньини (Италия) – 37,4% (123/329)
2. Борна Чорич (Хорватия) – 36,7% (80/218)
3. Новак Джокович (Сербия) – 36,3% (143/394)
4. Рафаэль Надаль (Испания) – 35,8% (102/285)
5. Роджер Федерер (Швейцария) – 35,4% (86/243).
Самый высокий коэффициент полезного действия на второй подаче соперника является аргентинец Диего Шварцман – лишь он и испанец Рафаэль Надаль реализуют в таким случаях брейк-пойнты более, чем в 60% случаев.
1. Диего Шварцман (Аргентина) – 62,1% (123/198)
2. Рафаэль Надаль (Испания) – 60,1% (113/188)
3. Фабио Фоньини (Италия) – 56,5% (113/200)
4. Александр Зверев (Германия) – 54,7% (135/247)
5. Карен Хачанов (Россия) – 53,9% (103/191).
Если же обобщать статистику по всем представителям топ-20 рейтинга, то в 2018 году они реализовывали 31,6% брейк-пойнтов на первой подаче и 51,1% – на второй.
Шварцман и Фоньини – лидеры по реализации брейк-пойнтов в 2018 году