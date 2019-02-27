Монфис: Свитолина воспринимает теннис слишком серьёзно. Такой подход не для меня

Француз Гаэль Монфис рассказал о различии своего подхода к теннису и его девушки Элины Свитолиной.



«Я восхищаюсь тем, что она делает, как она работает, какой у неё менталитет. Это невероятно. Тем не менее я всегда говорю, что такой подход не для меня. Это слишком серьёзный путь, но это её путь. Именно так Элина добилась того, что она имеет сейчас.



Конечно, я тоже много занимаюсь с тренером, много времени провожу в зале, но это нечто иное. Я по-другом смотрю на весь процесс, и это нормально. Несмотря на то что у нас разные подходы к делу, и я, и Элина желают находиться в топе – это главное, в этом красота наших отношений.



Главная мотивация, которая есть у меня и Элины, это заставить друг друга гордиться собой. Я люблю, когда она побеждает. Я очень горжусь ею. Думаю, то же самое чувствует и она, когда выигрываю я», – цитирует Монфиса Sport360.

Свитолина и Монфис завели совместный «инстаграм» и выложили первое видео