Дж. Маррей: Энди избавился от боли, беспокоившей 20 месяцев. Думаю, он вернётся

Джуди Маррей, мать британца Энди Маррея, оценила ход его восстановления после повторной операции на бедре.



«Думаю, Энди вернётся. Тем не менее он осознаёт, что возвращение может оказаться невозможным. Он умный парень, у него большой интерес к различным сферам жизни. После тенниса ему явно будет чем заняться.



Боб Брайан возвращался после похожей травмы, но он парный игрок, а в этом разряде физическое напряжение совсем иное. Тем не менее Энди сделает всё, чтобы дать себе шанс сыграть снова. Самое главное, что сейчас он избавился от боли, которая не оставляла его последние 20 месяцев. У него молодая семья, и следует думать не только о себе прямо сейчас, но и о качестве жизни после завершения карьеры, которое неизбежно в любом случае», – цитирует Джуди Associated Press.

Напомним, большую часть прошлого сезона Энди восстанавливался после первой операции на тазобедренном суставе. Накануне старта Открытого чемпионата Австралии он заявил о скором завершении карьеры, однако после проигранного матча первого раунда сказал, что продолжит бороться с повреждением и готов на повторную операцию.