Циципас перестал пользоваться социальными сетями после Australian Open

Греческий теннисист Стефанос Циципас заявил, что сознательно перестал общаться с прессой и вести активную жизнь в социальных сетях после выхода в полуфинал Открытого чемпионата Австралии.



«Было очень непросто справиться с вниманием, которое на меня обрушилось. Именно поэтому я полностью отстранился от социальных сетей, выключил свой телефон. Я очень устал от постоянного шума вокруг себя.



Думаю, что это и помогло мне выиграть турнир в Марселе. Некоторое время я продолжу избегать большого количества интервью и публикаций в прессе.



Мне надоели оповещения, которые постоянно появлялись на экране моего телефона. Складывалось впечатление, что мой мозг заблокирован. Я не мог обрабатывать такой объём информации.



30 лет назад игроки жили без мобильных и были в полном порядке. В этом нет ничего страшного. Теперь у меня намного больше приятных бесед с друзьями за обедом или ужином. Я стал более общительным, чем когда-либо», – цитирует Циципаса Khaleej Times.