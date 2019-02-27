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Беранкис обыграл Кудлу и стал первым четвертьфиналистом турнира в Дубае

Беранкис обыграл Кудлу и стал первым четвертьфиналистом турнира в Дубае
Теннис / ATP

Литовский теннисист Ричардас Беранкис вышел в четвертьфинал соревнований категории ATP 500 в Дубае (ОАЭ). В матче второго круга он в двух партиях обыграл американца Дениса Кудлу – 6:4, 6:1.

Продолжительность матча составила 1 час 16 минут. На счету Беранкиса 3 эйса и 4 брейка. Двойных ошибок Ричардас не допустил. Его соперник не отметился подачами навылет, однако сумел реализовать единственный имевшийся у него брейк-пойнт.

Следующим соперником Беранкиса станет победитель пары Гаэль Монфис (Франция) – Маркос Багдатис (Кипр).

Действующим победителем соревнований является испанец Роберто Баутиста-Агут. В финале прошлогоднего розыгрыша он в двух партиях обыграл француза Люка Пуи из Франции – 6:3, 6:4.

27 февраля 2019 года, среда. 13:00 МСК
Дубай. 2-й круг
Матч окончен
Денис Кудла
68
США
Денис Кудла
Д. Кудла
0 : 2
Ричардас Беранкис
113
Литва
Ричардас Беранкис
Р. Беранкис
1 2 3
           
4 1  
6 6  
           
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