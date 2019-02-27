Хачанов: в такой ситуации мне бывать ещё не доводилось

Первая ракетка России Карен Хачанов прокомментировал неудачный старт сезона. В 2019 году теннисист провёл девять матчей, в которых потерпел пять поражений. Все три последних матча завершились поражениями россиянина.



«Возможно, это соответствует действительности, а может, и нет. Трудно оценивать наверняка, поскольку в такой ситуации мне бывать ещё не доводилось. Прежде я никогда не входил в число фаворитов практически на всех турнирах, в которых принимал участие. И ощущения у меня сейчас несколько иные, чем раньше, например, когда был на пути в топ-20.



Не стал бы называть это психологическим давлением в чистом виде, но три поражения в первых кругах, конечно, не окрыляют. Не скрою, мне сейчас очень непросто. Но я верю в свои силы и рассчитываю вырулить на светлую полосу. Ошибаются те, кто считает, что я зазнался и снизил требования к себе. Я работаю даже больше, чем раньше. Изо всех сил пытаюсь вернуть уверенность в себе, которой мне не хватает», – цитирует Хачанова «Коммерсантъ».

Хачанов: сейчас я показываю не те результаты, на которые рассчитывал