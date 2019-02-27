Лидер посева Нисикори уступил поляку Хуркачу во втором круге турнира в Дубае

Японский теннисист Кей Нисикори (1) не сумел пробиться в четвертьфинал соревнований категории ATP 500 в Дубае (ОАЭ). Он уступил представителю Польши, 77-й ракетке мира Хуберту Хуркачу со счётом 5:7, 7:5, 2:6.



Продолжительность матча составила 2 часа 5 минут. На счету Хуркача 9 эйсов, 1 двойная ошибка и 6 брейк-пойнтов из 7. Лидер посева соревнований отметился 1 подачей навылет, 4 двойными ошибками и 4 брейками.



Следующим соперником Хуркача станет победитель пары Егор Герасимов (Беларусь) – Стефанос Циципас (Греция, 5).



Действующим победителем соревнований является испанец Роберто Баутиста-Агут. В финале прошлогоднего розыгрыша он в двух партиях обыграл француза Люка Пуи из Франции – 6:3, 6:4.

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