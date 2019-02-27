Фучович обыграл Штруффа и вышел в 1/4 финала турнира в Дубае

Венгерский теннисист Мартон Фучович вышел в четвертьфинал соревнований категории ATP 500 в Дубае (ОАЭ). В матче второго круга он уверенно обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа – 6:4, 6:2.



Продолжительность матча составила 1 час 14 минут. На счету Фучовича 2 эйса и 3 брейка. Двойных ошибок венгр избежал. Штруфф отметился 3 подачами навылет и 1 двойная ошибка. Реализовать единственный имевшийся брейк пойнт немецкий теннисист не сумел.



Следующим соперником Фучовича станет победитель пары Милош Раонич (Канада, 7) – Ян-Леннард Штруфф (Германия).



Действующим чемпионом соревнований в Дубае является испанец Роберто Баутиста-Агут. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл француза Люку Пуи – 6:3, 6:4.