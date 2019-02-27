Монфис легко обыграл Багдатиса и вышел в 1/4 финала турнира в Дубае

Французский теннисист Гаэль Монфис вышел в четвертьфинал соревнований категории ATP 500 в Дубае (ОАЭ). В матче второго круга он уверенно обыграл киприота Маркоса Багдатиса со счётом 6:3, 6:2.



Продолжительность матча составила 1 час 6 минут. На счету Монфиса 6 эйсов, 2 двойные ошибки и 4 брейка. Багдатис отметился 1 подачей навылет и 1 реализованным брейк-пойнтом.



Следующим соперником французского теннисиста станет представитель Литвы Ричардас Беранкис, который ранее разгромил американца Дениса Кудлу.



Действующим чемпионом соревнований в Дубае является представитель Испании Роберто Баутиста-Агут. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл француза Люку Пуи – 6:3, 6:4.