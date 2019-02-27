Басилашвили обыграл действующего чемпиона турнира в Дубае Баутиста-Агута

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили вышел в четвертьфинал соревнований категории ATP 500 в Дубае (ОАЭ). В матче второго круга он добыл волевую победу над представителем Испании Роберто Баутиста-Агутом – 6:7 (2:7), 6:4, 6:3.



Продолжительность матча составила 1 час 6 минут. На счету победителя встречи 19 эйсов, 1 двойная ошибка и 4 брейка. Баутиста-Агут отметился 1 подачей навылет, 3 двойными ошибками и 1 реализованным брейк-пойнтом.



Следующим соперником Басилашвили станет победитель пары Борна Чорич (Хорватия, 6) – Томаш Бердых (Чехия).



Стоит отметить, что Баутиста-Агут является действующим чемпионом соревнований в Дубае. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл француза Люку Пуи – 6:3, 6:4.

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