Басилашвили обыграл действующего чемпиона турнира в Дубае Баутиста-Агута

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили вышел в четвертьфинал соревнований категории ATP 500 в Дубае (ОАЭ). В матче второго круга он добыл волевую победу над представителем Испании Роберто Баутиста-Агутом – 6:7 (2:7), 6:4, 6:3.
Продолжительность матча составила 1 час 6 минут. На счету победителя встречи 19 эйсов, 1 двойная ошибка и 4 брейка. Баутиста-Агут отметился 1 подачей навылет, 3 двойными ошибками и 1 реализованным брейк-пойнтом.
Следующим соперником Басилашвили станет победитель пары Борна Чорич (Хорватия, 6) – Томаш Бердых (Чехия).
Стоит отметить, что Баутиста-Агут является действующим чемпионом соревнований в Дубае. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл француза Люку Пуи – 6:3, 6:4.
27 февраля 2019 года, среда. 14:30 МСК
Дубай. 2-й круг
Матч окончен
18
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
1 : 2
19
Николоз Басилашвили
Н. Басилашвили
|1
|2
|3
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|7 7
|4
|3
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|6 2
|6
|6
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