Циципас за 58 минут разгромил Герасимова во втором круге турнира в Дубае

Во втором раунде турнира в Дубае (ОАЭ) Стефанос Циципас из Греции, посеянный под пятым номером, в двух сетах переиграл представителя Беларуси Егора Герасимова со счётом 6:3, 6:1. Продолжительность матча составила 58 минут.

20-летний уроженец Афин выполнил 4 эйса, трижды подал навылет и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. В активе Герасимова 5 подач навылет, 1 двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта. Ранее теннисисты не встречались.

Следующим соперником Циципаса на турнире в Дубае станет поляк Хуберт Хуркач, который ранее одолел посеянного под первым номером японца Кея Нисикори.

Действующим чемпионом соревнований является представитель Испании Роберто Баутиста-Агут. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл француза Люку Пуи – 6:3, 6:4.