Федерер в трёх сетах победил Вердаско и вышел в четвертьфинал турнира в Дубае

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, посеянный на турнире в Дубае (ОАЭ) под вторым номером, пробился в четвертьфинал. Во втором круге соревнований 37-летний спортсмен выиграл у испанца Фернандо Вердаско со счётом 6:3, 3:6, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 36 минут.

Седьмая ракетка мира выполнил 10 эйсов, дважды ошибся на подаче и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. В активе Вердаско 3 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 1 сделанный брейк.

За выход в полуфинал Федерер поспорит с венгром Мартоном Фучовичем.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Вердаско — Федерер в Дубае.

В 2018 году победителем турнира в Дубае стал испанец Роберто Баутиста-Агут. В финале он обыграл француза Люку Пуи.