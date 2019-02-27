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Федерер в трёх сетах победил Вердаско и вышел в четвертьфинал турнира в Дубае

Федерер в трёх сетах победил Вердаско и вышел в четвертьфинал турнира в Дубае
Теннис / ATP

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, посеянный на турнире в Дубае (ОАЭ) под вторым номером, пробился в четвертьфинал. Во втором круге соревнований 37-летний спортсмен выиграл у испанца Фернандо Вердаско со счётом 6:3, 3:6, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 36 минут.

Седьмая ракетка мира выполнил 10 эйсов, дважды ошибся на подаче и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. В активе Вердаско 3 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 1 сделанный брейк.

За выход в полуфинал Федерер поспорит с венгром Мартоном Фучовичем.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Вердаско — Федерер в Дубае.

В 2018 году победителем турнира в Дубае стал испанец Роберто Баутиста-Агут. В финале он обыграл француза Люку Пуи.

27 февраля 2019 года, среда. 18:15 МСК
Дубай. 2-й круг
Матч окончен
Фернандо Вердаско
32
Испания
Фернандо Вердаско
Ф. Вердаско
1 : 2
Роджер Федерер
7
Швейцария
Роджер Федерер
Р. Федерер
1 2 3
           
3 6 3
6 3 6
           
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