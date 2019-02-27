Федерер: несмотря на не лучшую игру, чувствовал, что ключевые мячи будут за мной

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, посеянный на турнире в Дубае (ОАЭ) под вторым номером, прокомментировал победу над испанцем Фернандо Вердаско в матче второго круга, а также поделился ожиданиями от встречи с представителем Венгрии Мартоном Фучовичем в четвертьфинале соревнований.

«Доволен, что оставался спокойным на протяжении всей игры. Несмотря на то что не показал свою лучшую игру, всё равно чувствовал, что ключевые мячи будут за мной. Думаю, уверенность важна в спорте. Счастлив, что у меня сегодня всё получилось… В конце матча я играл хорошо. В нужный момент полетела подача, было и несколько хороших ударов, отличный розыгрыш на брейк-пойнте. Приятно победить таким образом.

Знаю Мартона достаточно хорошо. Он приезжал в Цюрих, чтобы потренироваться со мной. Не помню, сколько времени мы провели на тренировках, но это был хороший спарринг в течение нескольких дней. Мы прекрасно провели время. Затем я сыграл с ним на Открытом чемпионате Австралии в прошлом году. Хороший матч. Мартон стал играть лучше. Ему нравятся быстрые корты. Он прекрасно готов физически. Думаю, этот матч станет для меня испытанием", — приводит слова Федерера официальный сайт ATP.