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Джере прошёл во второй круг турнира в Сан-Паулу, где сыграет с Жазири

Джере прошёл во второй круг турнира в Сан-Паулу, где сыграет с Жазири
Теннис / ATP

Сербский теннисист Ласло Джере вышел во второй круг турнира в Сан-Паулу (Бразилия). На старте соревнований он в трёх партиях обыграл итальянца Алессандро Джаннесси, прошедшего в основной турнир через квалификационный отбор, со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4.

Продолжительность матча составила 2 часа 22 минуты. Ласло 1 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 9. На счету его соперника 4 эйса, ни одной двойной ошибки и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Джере поспорит с представителем Туниса Малеком Жазири, посеянным под вторым номером.

Напомним, на прошлой неделе 23-летний теннисист из Сербии выиграл турнир категории ATP 500 в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Турнир в Сан-Паулу с призовым фондом $ 618 810 завершится 3 марта.

27 февраля 2019 года, среда. 18:30 МСК
Сан-Паулу. 1-й круг
Матч окончен
Алессандро Джаннесси
168
Италия
Алессандро Джаннесси
А. Джаннесси
1 : 2
Ласло Джере
37
Сербия
Ласло Джере
Л. Джере
1 2 3
           
6 5 6 4
7 7 4 6
           
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