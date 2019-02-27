Джере прошёл во второй круг турнира в Сан-Паулу, где сыграет с Жазири

Сербский теннисист Ласло Джере вышел во второй круг турнира в Сан-Паулу (Бразилия). На старте соревнований он в трёх партиях обыграл итальянца Алессандро Джаннесси, прошедшего в основной турнир через квалификационный отбор, со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4.

Продолжительность матча составила 2 часа 22 минуты. Ласло 1 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 9. На счету его соперника 4 эйса, ни одной двойной ошибки и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Джере поспорит с представителем Туниса Малеком Жазири, посеянным под вторым номером.

Напомним, на прошлой неделе 23-летний теннисист из Сербии выиграл турнир категории ATP 500 в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Турнир в Сан-Паулу с призовым фондом $ 618 810 завершится 3 марта.