Кенин вышла в ¼ финала турнира в Мексике, где сыграет с Азаренко

Американская теннисистка Софья Кенин, посеянная на турнире в Акапулько (Мексика) под пятым номером, вышла в четвертьфинал. Её соперница по матчу стартового раунда — представительница Великобритании Кэйти Бултер — отказалась от продолжения борьбы при счёте 6:4, 4:1. Уже второй круг подряд Кенин проходит на отказе.

За право выйти в полуфинал она сразится с Викторией Азаренко из Беларуси, за 2 матча отдавшей соперницам лишь 6 геймов.

Отказалась от продолжения борьбы и представительница Пуэрто-Рико Моника Пуиг. Встреча с Ван Яфань была остановлена при счёте 1:4 в первой партии.

В другой встрече китаянка Чжэн Сайсай (7) оказалась сильнее венгерки Тими Бабош – 4:6, 6:4, 6:3.

В прошлом году победительницей турнира в Акапулько стала украинка Леся Цуренко. В финале она обыграла швейцарку Стефани Фёгель со счётом 5:7, 7:6 (7:2), 6:2.