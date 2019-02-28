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Кенин вышла в ¼ финала турнира в Мексике, где сыграет с Азаренко

Кенин вышла в ¼ финала турнира в Мексике, где сыграет с Азаренко
Теннис / WTA

Американская теннисистка Софья Кенин, посеянная на турнире в Акапулько (Мексика) под пятым номером, вышла в четвертьфинал. Её соперница по матчу стартового раунда — представительница Великобритании Кэйти Бултер — отказалась от продолжения борьбы при счёте 6:4, 4:1. Уже второй круг подряд Кенин проходит на отказе.

За право выйти в полуфинал она сразится с Викторией Азаренко из Беларуси, за 2 матча отдавшей соперницам лишь 6 геймов.

Отказалась от продолжения борьбы и представительница Пуэрто-Рико Моника Пуиг. Встреча с Ван Яфань была остановлена при счёте 1:4 в первой партии.

В другой встрече китаянка Чжэн Сайсай (7) оказалась сильнее венгерки Тими Бабош – 4:6, 6:4, 6:3.

В прошлом году победительницей турнира в Акапулько стала украинка Леся Цуренко. В финале она обыграла швейцарку Стефани Фёгель со счётом 5:7, 7:6 (7:2), 6:2.

28 февраля 2019 года, четверг. 04:40 МСК
Акапулько (ж). 2-й круг
Матч окончен
Софья Кенин
35
США
Софья Кенин
С. Кенин
2 : 0
Rt
Кэйти Бултер
85
Великобритания
Кэйти Бултер
К. Бултер
1 2 3
           
6 4  
4 1  
           
28 февраля 2019 года, четверг. 02:30 МСК
Акапулько (ж). 2-й круг
Матч окончен
Ван Яфань
65
Китай
Ван Яфань
В. Яфань
2 : 0
Rt
Моника Пуиг
58
Пуэрто-Рико
Моника Пуиг
М. Пуиг
1 2 3
           
4    
1    
           
28 февраля 2019 года, четверг. 01:10 МСК
Акапулько (ж). 2-й круг
Матч окончен
Чжэн Сайсай
40
Китай
Чжэн Сайсай
Ч. Сайсай
2 : 1
Тимя Бабош
110
Венгрия
Тимя Бабош
Т. Бабош
1 2 3
           
4 6 6
6 4 3
           
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