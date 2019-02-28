Сегодня, 28 февраля, состоится четвертьфинальный матч турнира в Дубае (ОАЭ), в котором сыграют представитель Венгрии Мартон Фучович и швейцарец Роджер Федерер, посеянный под вторым номером. Начало поединка запланировано на 18:00 мск.



Соперники встречались на Australian Open в 2018 году. Победу в том матче одержал Федерер со счётом 6:4, 7:6 (7:3), 6:2.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Фучович — Федерер в Дубае.



Победитель этого поединка за выход в финал соревнований поспорит либо с хорватом Борной Чоричем (6), либо с грузином Николозом Басилашвили.



В 2018 году победителем турнира в Дубае стал испанец Роберто Баутиста-Агут. В финале он обыграл француза Люка Пуи со счётом 6:3, 6:4.

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