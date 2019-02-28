Надаль проиграл Кирьосу на турнире в Акапулько, не реализовав 3 матчбола

Испанец Рафаэль Надаль, посеянный на турнире в Акапулько (Мексика) под первым номером, не сумел пробиться в четвертьфинал, проиграв представителю Австралии Нику Кирьосу со счётом 6:3, 6:7 (2:7), 6:7 (6:8). Продолжительность противостояния составила 3 часа 3 минуты.
Рафаэль 8 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 1 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника 21 эйс, 6 двойных ошибок и ни одного брейка. Надаль не реализовал 3 матчбола.
За выход в полуфинал соревнований Кирьос поспорит со швейцарцем Стэном Вавринкой.
Акапулько. Мужчины. Второй круг
Маккензи Макдональд (США) — Фрэнсис Тиафо (США, 6) — 6:7 (7:9), 7:5, 6:3.
Кэмерон Норри (Великобритания) — Диего Шварцман (Аргентина, 4) — 7:6 (7:5), 4:6, 6:3.
Турнир завершится 3 марта.
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|6 2
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|7 7
|7 8
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|2
|3
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|7 9
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|6 7
|7
|6
|1
|2
|3
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|7 7
|4
|6
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|6 5
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|3