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Надаль проиграл Кирьосу на турнире в Акапулько, не реализовав 3 матчбола

Надаль проиграл Кирьосу на турнире в Акапулько, не реализовав 3 матчбола
Теннис / ATP

Испанец Рафаэль Надаль, посеянный на турнире в Акапулько (Мексика) под первым номером, не сумел пробиться в четвертьфинал, проиграв представителю Австралии Нику Кирьосу со счётом 6:3, 6:7 (2:7), 6:7 (6:8). Продолжительность противостояния составила 3 часа 3 минуты.

Рафаэль 8 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 1 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника 21 эйс, 6 двойных ошибок и ни одного брейка. Надаль не реализовал 3 матчбола.

За выход в полуфинал соревнований Кирьос поспорит со швейцарцем Стэном Вавринкой.

Акапулько. Мужчины. Второй круг
Маккензи Макдональд (США) — Фрэнсис Тиафо (США, 6) — 6:7 (7:9), 7:5, 6:3.
Кэмерон Норри (Великобритания) — Диего Шварцман (Аргентина, 4) — 7:6 (7:5), 4:6, 6:3.

Турнир завершится 3 марта.

28 февраля 2019 года, четверг. 05:00 МСК
Акапулько (м). 2-й круг
Матч окончен
Рафаэль Надаль
2
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
1 : 2
Ник Кирьос
72
Австралия
Ник Кирьос
Н. Кирьос
1 2 3
           
6 6 2 6 6
3 7 7 7 8
           
28 февраля 2019 года, четверг. 03:10 МСК
Акапулько (м). 2-й круг
Матч окончен
Фрэнсис Тиафо
34
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
1 : 2
Маккензи Макдональд
71
США
Маккензи Макдональд
М. Макдональд
1 2 3
           
7 9 5 3
6 7 7 6
           
28 февраля 2019 года, четверг. 04:15 МСК
Акапулько (м). 2-й круг
Матч окончен
Кэмерон Норри
64
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
2 : 1
Диего Шварцман
25
Аргентина
Диего Шварцман
Д. Шварцман
1 2 3
           
7 7 4 6
6 5 6 3
           
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