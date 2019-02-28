Надаль проиграл Кирьосу на турнире в Акапулько, не реализовав 3 матчбола

Испанец Рафаэль Надаль, посеянный на турнире в Акапулько (Мексика) под первым номером, не сумел пробиться в четвертьфинал, проиграв представителю Австралии Нику Кирьосу со счётом 6:3, 6:7 (2:7), 6:7 (6:8). Продолжительность противостояния составила 3 часа 3 минуты.

Рафаэль 8 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 1 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника 21 эйс, 6 двойных ошибок и ни одного брейка. Надаль не реализовал 3 матчбола.

За выход в полуфинал соревнований Кирьос поспорит со швейцарцем Стэном Вавринкой.

Акапулько. Мужчины. Второй круг

Маккензи Макдональд (США) — Фрэнсис Тиафо (США, 6) — 6:7 (7:9), 7:5, 6:3.

Кэмерон Норри (Великобритания) — Диего Шварцман (Аргентина, 4) — 7:6 (7:5), 4:6, 6:3.

Турнир завершится 3 марта.