Хромачёва и Якупович вышли в 1/4 финала турнира в Акапулько в парном разряде

Российская теннисистка Ирина Хромачёва и представительница Словении Далила Якупович, посеянные на турнире в Акапулько (Мексика) в парном разряде под вторым номером, пробились в четвертьфинал. На старте соревнований они в двух партиях обыграли россиянку Яну Сизикову и Паулу Каню из Польши со счётом 7:5, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 19 минут.

Хромачёва и Якупович 1 раз подали навылет, совершили 3 двойные ошибки и реализовали 7 из 15 брейк-пойнтов. На счету их соперниц ни одного эйса, 4 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Акапулько Хромачёва и Якупович поспорят с канадкой Шарон Фичмэн и американкой Марией Санчес.

Турнир с призовым фондом $ 250 тыс. завершится 2 марта.