Родина проиграла Гиббз во втором круге челленджера в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Евгения Родина, посеянная на турнире серии «челленджер» в Индиан-Уэллсе (США) под пятым номером, не смогла пробиться в третий круг. В матче второго раунда она проиграла представительнице США Николь Гиббз со счётом 5:7, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 36 минут.



Евгения ни разу не подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 6 брейков.



За выход в четвертьфинал соревнований Гиббз поспорит с соотечественницей Тэйлор Таунсенд, получившей девятый номер посева.



Ранее россиянка Наталья Вихлянцева во втором круге проиграла представительнице Китая Ван Цян, посеянной под первым номером, со счётом 6:2, 0:6, 3:6.

Вихлянцева проиграла Ван Цян во втором круге челленджера в Индиан-Уэллсе