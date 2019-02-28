Стивенс: не буду слишком грустить по поводу поражения от Хаддад-Майи

Американская теннисистка Слоан Стивенс, посеянная на турнире в Акапулько (Мексика) под первым номером, прокомментировала поражение во втором круге от представительницы Бразилии Беатрис Хаддад-Майи со счётом 3:6, 3:6.

«Это был трудный матч. Конечно, соперница играла отлично. Нелёгкий день для меня. Но я не буду слишком грустить по поводу поражения. Я вернусь к работе, буду больше тренироваться и стану готовиться к турниру в Индиан-Уэллсе», — приводит слова Стивенс официальный сайт тура.

За выход в полуфинал соревнований Хаддад-Майя поспорит с китаянкой Ван Яфань.

В прошлом году победительницей турнира в Акапулько стала украинка Леся Цуренко. В финале она обыграла швейцарку Стефани Фёгель со счётом 5:7, 7:6 (7:2), 6:2.

Азаренко вышла в четвертьфинал турнира в Акапулько, Стивенс и Флинк выбыли