Дель Потро не защитит чемпионский титул в Индиан-Уэллс из-за очередной травмы

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро был вынужден сняться с очередного крупного турнира из-за повреждения. Теннисист не сыграть на соревнованиях категории «Мастерс» в Индиан-Уэллс, где в прошлом сезоне добыл победу. В финале он оказался сильнее швейцарца Роджера Федерера 4:6, 7:6 (8:10), 7:6 (7:2).



«После турнира в Делрэй-Бич я проконсультировался со многими врачами, и нашим общим решением стало то, что я должен продолжить восстановление после травмы колена.



Лишь через несколько дней я смогу приступить к полноценным тренировкам, а потому с сожалением вынужден сообщить, что пропущу турнир в Индиан-Уэллс.



Я очень хотел сыграть, но реальность такова, что лучшим решением будет подождать две недели, после чего принять окончательное решение по поводу участия в турнире в Майами», – написал дель Потро в своём «твиттере».



В октябре прошлого года дель Потро была диагностирована трещина в коленной чашечке. Аргентинец был вынужден пропустить остаток сезона и не смог сыграть на Открытом чемпионате Австралии – 2019.

На прошлой неделе Хуан-Мартин вернулся на корт, однако сумел провести лишь два матча, уступив американцу Маккензи Макдональду на четвертьфинальной стадии соревнований в Делрэй-Бич.