А. Зверев обыграл Феррера и вышел в четвертьфинал турнира в Акапулько

Немецкий теннисист Александр Зверев (2) в двух партиях обыграл представителя Испании Давида Феррера – 7:6 (7:0), 6:1. Победа позволила ему выйти в четвертьфинал соревнований категории ATP 500 в Акапулько (Мексика).



Продолжительность встречи составила 1 час 30 минут. На счету Зверева 9 эйсов, 6 двойных ошибок и 3 брейк-пойнта из 6. 36-летний Феррер отметился 2 двойными ошибками и 1 брейком. Подач навылет Феррер не выполнил.



Следующим соперником второй ракетки соревнований станет австралиец Алекс де Минор, который пробился в 1/4 финала благодаря отказу испанца Фелисьяно Лопеса.



Действующим победителем соревнований является аргентинец Хуан-Мартин дель Потро. Текущий розыгрыш он пропускает из-за травмы.