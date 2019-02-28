А. Зверев обыграл Феррера и вышел в четвертьфинал турнира в Акапулько

Немецкий теннисист Александр Зверев (2) в двух партиях обыграл представителя Испании Давида Феррера – 7:6 (7:0), 6:1. Победа позволила ему выйти в четвертьфинал соревнований категории ATP 500 в Акапулько (Мексика).
Продолжительность встречи составила 1 час 30 минут. На счету Зверева 9 эйсов, 6 двойных ошибок и 3 брейк-пойнта из 6. 36-летний Феррер отметился 2 двойными ошибками и 1 брейком. Подач навылет Феррер не выполнил.
Следующим соперником второй ракетки соревнований станет австралиец Алекс де Минор, который пробился в 1/4 финала благодаря отказу испанца Фелисьяно Лопеса.
Действующим победителем соревнований является аргентинец Хуан-Мартин дель Потро. Текущий розыгрыш он пропускает из-за травмы.
28 февраля 2019 года, четверг. 08:30 МСК
Акапулько (м). 2-й круг
Матч окончен
145
Давид Феррер
Д. Феррер
0 : 2
3
Александр Зверев
А. Зверев
|1
|2
|3
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|6 0
|1
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|7 7
|6
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