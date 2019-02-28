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А. Зверев обыграл Феррера и вышел в четвертьфинал турнира в Акапулько

А. Зверев обыграл Феррера и вышел в четвертьфинал турнира в Акапулько
Теннис / ATP

Немецкий теннисист Александр Зверев (2) в двух партиях обыграл представителя Испании Давида Феррера – 7:6 (7:0), 6:1. Победа позволила ему выйти в четвертьфинал соревнований категории ATP 500 в Акапулько (Мексика).

Продолжительность встречи составила 1 час 30 минут. На счету Зверева 9 эйсов, 6 двойных ошибок и 3 брейк-пойнта из 6. 36-летний Феррер отметился 2 двойными ошибками и 1 брейком. Подач навылет Феррер не выполнил.

Следующим соперником второй ракетки соревнований станет австралиец Алекс де Минор, который пробился в 1/4 финала благодаря отказу испанца Фелисьяно Лопеса.

Действующим победителем соревнований является аргентинец Хуан-Мартин дель Потро. Текущий розыгрыш он пропускает из-за травмы.

28 февраля 2019 года, четверг. 08:30 МСК
Акапулько (м). 2-й круг
Матч окончен
Давид Феррер
145
Испания
Давид Феррер
Д. Феррер
0 : 2
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
1 2 3
           
6 0 1  
7 7 6  
           
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