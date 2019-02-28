Оже-Альяссим: турниры в Бразилии стали прорывом в моей карьере

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим прокомментировал серию бразильских турниров, на которых он демонстрирует успешную игру. На соревнованиях в Рио-де-Жанейро 18-летний канадец дошёл до финала, а в Сан-Паулу уже вышел во второй круг.



«Определённо, это можно назвать прорывом в карьере. Я молодой парень, и поддержка публики мне очень нравится. Я наслаждаюсь этими моментами. Надеюсь, на этой неделе я снова смогу зайти как можно дальше в сетке», – цитирует Оже-Альяссима официальный сайт ATP.



За выход в четвертьфинал турнира в Сан-Паулу канадец поборется с испанцем Альбертом Рамос-Виньоласом. На сегодня Феликс располагается на 60-й строчке в рейтинге ATP.