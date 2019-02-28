Азаренко: я стала играть эффективнее

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко прокомментировала выход в четвертьфинал турнира в Акапулько (Мексика). В матче второго круга она разгромила представительницу Германии Татьяну Марию – 6:2, 6:1.

«В физическом плане я чувствую, что постепенно нахожу своё привычное движение на корте. Ранее исполнение ударов и расчёт времени были не так хороши, поэтому мои действия выглядели не слишком эффективными. Но сейчас всё складывается воедино. Я стала играть эффективнее. Очень рада направлению, в котором двигаюсь», — приводит слова Азаренко официальный сайт тура.

За выход в полуфинал Виктория поспорит с американкой Софьей Кенин.

«Я раньше с ней не встречалась. Она молодая теннисистка, которой будет нечего терять. Она не будет ощущать давления, поэтому станет опасной соперницей», — сказала Азаренко.

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