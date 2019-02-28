Вавринка: в матче с Джонсоном было ветрено, но я показал отличный уровень игры

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка прокомментировал свой выход в четвертьфинал соревнований в Акапулько. В двух партиях он обыграл представителя США Стива Джонсона со счётом 7:6 (7:5), 6:4.



«Я очень счастлив от этой победы. Сегодняшний матч отличался от игры первого раунда – было более ветрено. Тем не менее я хорошо играл и на протяжении двух сетов показывал отличный уровень. Мне понравилось, как я боролся за каждый мяч», – цитирует Вавринку официальный сайт ATP.



За выход в полуфинал соревнований категории ATP 500 Стэн поборется с австралийцем Ником Кирьосом, который ранее в драматичном матче обыграл вторую ракетку мира Рафаэля Надаля.



Действующим чемпионом соревнований в Акапулько является аргентинец Хуан-Мартин дель Потро, пропускающий текущий розыгрыш из-за рецидива травмы колена.

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