Надаль: Кирьос на своём месте, потому что не уважает публику, соперника и себя

Испанец Рафаэль Надаль раскритиковал австралийца Ника Кирьоса после их матча во втором раунде соревнований в Акапулько (Мексика). Кирьос выиграл со счётом 3:6, 7:6 (7:2), 7:6 (8:6), отыграв по ходу решающего тай-брейка три матчбола.



«Ник — игрок с огромным талантом. Он мог бы выигрывать турниры «Большого шлема» и бороться за самые высокие позиции в рейтинге, но есть причина, по которой он находится там, где находится. Ему не хватает уважения к публике, сопернику и к себе самому», – цитирует Надаля Daily Express.

Надаль и Кирьос встречались друг с другом шесть раз – каждый из теннисистов имеет по три победы.

В одном из моментов игры Кирьос выполнил подачу, подбросив мяч из-под ноги.

Послематчевое рукопожатие игроков было довольно прохладным.

Видео можно увидеть в «твиттере» ATP Tour.