Скандальный матч Надаля и Кирьоса – в видеообзоре игрового дня в Акапулько

Вашему вниманию представлен видеообзор матчей второго раунда соревнований категории ATP в Акапулько (Мексика).



Центральным матчем дня стала встреча второй ракетки мира Рафаэля Надаля и австралийца Ника Кирьоса. Кирьос уступил первую партию и дважды проигрывал 0:40 на своей подаче в оставшихся двух сетах, но сумел выиграть встречу. На решающем тай-брейке у Надаля было три матчбола, но он не сумел их реализовать. Итоговый счёт — 3:6, 7:6 (7:2), 7:6 (8:6) в пользу Кирьоса.



Вызывающее поведение австралийца во время матча подверглось критике со стороны Надаля после игры. Ник ответил на высказывание соперника.



Соперником Кирьоса в борьбе за выход в 1/2 финала станет швейцарец Стэн Вавринка, который в двух партиях обыграл Стива Джонсона из США – 7:6 (7:5), 6:4.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Надаль: Кирьос на своём месте, потому что не уважает публику, соперника и себя