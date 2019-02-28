Звонарёва заменит травмированную Шарапову в основной сетке турнира в Майами

Российская теннисистка Вера Звонарёва стала участницей основной сетки соревнований категории Premier в Майами. Ранее бывшая запасная, россиянка заменит на турнире травмированную Марию Шарапову.



Напомним, экс первая ракетка мира Шарапова была вынуждена сняться с турниров в Индиан-Уэллсе и Майами из-за повреждения локтя.



Соревнования в Майами пройдут в период с 18 по 31 февраля. Действующей чемпионкой Miami Open является американка Слоан Стивенс, которая в финале прошлогоднего розыгрыша оказалась сильнее Виктории Азаренко из Беларуси – 3:6, 6:2, 6:1.



Лучшим результатом для Звонарёвой в Майами стали выходы в полуфинал в 2008 и 2011 годах. В данный момент 34-летняя теннисистка занимает 81-ю строчку в рейтинге WTA.